北市8月11日起每周五至周日推出「士林萬華饗樂購 台味浪漫應援團」，串連在地逾200間特色店家。（張芷瑜攝）

北市8月11日至8月27日推出「士林萬華饗樂購 台味浪漫應援團」活動，串連在地逾200間特色店家，每周五至周日於士林慈諴宮廣場告白牆及萬華艋舺公園星象廣場特色應援車舉辦。北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山表示，疫情時商圈業績掉8成，盼藉活動振興百貨業，鼓勵年輕人或學生情侶走逛。

北市副祕書長王秋冬表示，萬華商圈內艋舺龍山寺供奉的月老遠近馳名，還有算命街與結緣品加上美食景點，成為復古約會首選；士林夜市則為年輕情侶約會勝地，有多元的百貨服飾與戀愛主題燈飾，今年打造「台味浪漫應援團」，為每對佳偶送上祝福。

蘇文山表示，疫情時士林商圈業績掉8成，此次透過舉辦台味浪漫應援團活動，鼓勵年輕人或學生情侶逛萬華、士林，若情侶逛街買百貨滿200元，可以換小吃券，也盼吸引學生客群前來消費。

蘇文山坦言，餐飲業幾乎恢復疫前水準，但百貨業受經濟不景氣、很多人放無薪假或找不到工作、民生物資上漲等因素影響，民眾多理性消費，看到喜歡的也不一定會買，希望藉此振興百貨業績，但也預估要一段時間才能恢復。

萬華街區發展協會理事長洪文和表示，2個商圈的共通點是小吃很多，目前積極推廣在地小吃，萬華也有結合嫁粧店等老店，推廣愛情產業鍊，發揮商圈串連效益，他也提到，過去觀光客及本地客是3：7，現在觀光客已回來2成，本地客只有5成，會多加努力帶動本地遊客人潮。

商業處表示，8月11日至8月27日的每周五、六、日在萬華艋舺公園星象廣場及士林慈諴宮廣場，會設置時下流行的浪漫應援車與告白牆，以及由愛情語錄與大型造型氣球組成的戀愛科技拍照打卡區，讓民眾紀錄幸福時刻。

此外，完成指定告白任務可獲得限量浪漫應援金及商品優惠券，總獎值70萬元，線上還可以再抽Apple Watch和Airpods，邀您共度不一樣的七夕情人節，另外，學生們憑學生證還可再加碼領取限量「愛情學分ALL PASS福袋」。