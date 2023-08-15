為振興疫後經濟、帶動桃園消費商機，桃市府啟動「來吧！桃園大方購」活動，涵蓋「GO（購）世客博」、「GO（購）商圈市集」及「GO（購）觀光工廠」三大主軸，串聯今年5月至11月各特色節慶，結合在地商圈與世界客家博覽會活動推出各項優惠與抽獎，只要於桃園消費、參與活動並完成指定任務，就有機會抽中數量超過2萬份、總價值近4千萬的獎品，歡迎大家來桃園吃、喝、賞、玩、買，購物、服務都能在這裡一站完成。

配合今年8/11至10/15於桃園舉行的世界客家博覽會，「GO（購）世客博」囊括臺灣近百家客家相關特色品牌與鄰近特色商圈店家，不只「世界館」及「臺灣館」兩大主展館周邊擁有伴手禮展區及美食市集，現場展示15個縣市共計173種不同的客家鄉鎮禮品、總計超過226樣品項，參觀者還能參加好客等路1+1，達成特定消費條件就能參加福袋換購及抽獎，有機會把最大獎「YAMAHA EMF 電動車」騎回家！

於世界客家博覽會活動期間推出的好客等路1+1，於伴手禮展區消費達一定金額，憑發票可兌換限量好客福袋彩球抽獎機會；憑桃園票據加上伴手禮發票還能兌換摸彩券。(圖/桃園市政府提供)

「GO（購）商圈市集」則結合在地商圈與店家，以特色節慶活動吸引不同客群走進桃園商圈逛逛，像是8/18、8/19於中壢六和商圈加碼的桃園啤酒節中壢場次，11月的桃園咖啡節等商圈節慶活動，還有9/29、9/30於博愛、站前商圈辦理的「桃味大廟‧人生大市」示範商圈主題市集，以及下半年魅力金三角商圈、中原商圈、中壢車站商圈等活動，推出超過2,000份福袋贈送給民眾，匯聚在地店家力量，共同推廣商圈特色。此外，也配合「桃園好市採購月」，串起桃園市23處公有市場，推出「抽買菜金」活動，活動期間內造訪指定市場消費，即能參加抽獎，總計5,000個中獎機會。

世界客家博覽會主展區周邊更設置串客派對市集、客家美食區及伴手禮專區，伴手禮區展示各式各樣的伴手禮，呈現多元客家風情。(圖/桃園市政府提供)

「GO（購）觀光工廠」延續自今年5月開始的觀光工廠嘉年華活動，加碼「觀光工廠限定電子券」及購物金，總價值高達300萬，總獎項數量超過400份，鼓勵大家多到觀光工廠走走，認識特色多元的在地產業，也體驗手作樂趣。「來吧！桃園大方購」活動由桃園市20個魅力商圈、23處公有市場、4大夜市、22家觀光工廠與世界客家博覽會串聯接力，打造消費者與商家雙贏局面，歡迎大家來桃園共襄盛舉。（桃園市政府廣告）