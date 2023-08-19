桃園齊聚千人19日大合唱〈客家人〉及〈Hakka New World〉2首歌，場面相當壯觀，展現客家族群團結一心。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市客家局與龍潭區公所19日於龍潭運動公園辦理千人合唱與搓湯圓活動。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市客家局與龍潭區公所19日於龍潭運動公園辦理千人合唱與搓湯圓活動，齊聚桃園各地歌謠班隊參與。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市客家局與龍潭區公所19日於龍潭運動公園辦理千人合唱與搓湯圓活動。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

世界客家博覽會系列活動陸續在桃園登場，客家局與龍潭區公所今辦理「讓世界看見客家－千人客家歌曲合唱暨搓湯圓活動」，邀世客博主題曲演唱人彭佳慧、羅文裕、Yappy到場，帶領桃園各歌謠班演唱〈客家人〉及〈Hakka New World〉2首歌，氣勢滂礡場面壯觀，展現客家族群團結一心、和衷共濟意象。

桃園市副市長王明鉅表示，這次活動作為世客博的宣傳活動之一，內容規畫相當有趣別緻，也是客家文化中非常經典的一部分，除了客家歌曲千人大合唱外，還有有趣的客家團圓搓湯圓活動，盼藉此活動讓下一代孩子更加瞭解客家文化。

客家局長林昭賢說，今邀請金曲歌后彭佳慧、金曲歌王羅文裕及饒舌新星Yappy擔任領唱人，帶領桃園市各歌謠班共同演唱〈客家人〉及〈Hakka New World〉共2首歌曲，並於千人齊聚的場合舉行搓湯圓活動，展現客家人團結一心、和衷共濟的意象，讓世界看見桃園客家之美。

千人合唱曲目〈客家人〉以經典曲式譜曲，刻畫出傳統客家人硬頸的形象，歌詞強調客家人對身分、語言、族群、故鄉的認同，而世客博主題曲〈Hakka New World〉音樂製作以世界客家作核心概念，採現代流行搖滾為基調，編曲也以搖滾融合交響樂並加入嗩吶、鑼鼓、山歌等傳統客家音樂元素，透過歌詞呈現客家文化歷經時代變遷，與其他族群文化互動交織出全新面貌的磅礡氣勢。

今也特別安排創意搓湯圓競賽，由來自桃園市藝術交流協會的劉玉梅拔得頭籌，桃園藝術交流協會的江瑞蘭小姐、原鄉客家文化藝術團的潘麗蘭分別獲得第二、三名，並由王明鉅頒獎。活動尾聲更邀請所有演唱者一起搓湯圓，藉一顆顆寓意圓滿的湯圓，祝福世客博活動順利。

王明鉅提到，世客博展覽至10月15日止，規畫台灣館、世界館2個主展館、8個副展館、17個衛星展區，及有趣的市集攤位。此外，桃園地景藝術節也結合世客博，在龍潭大池周邊有展示作品，歡迎市民共襄盛舉，一起瞭解客家鄉親在世界、在台灣的發展與淵源，相信對年輕人來說，會是很好的機會教育，能讓大家更瞭解客家文化與傳統。