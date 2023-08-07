分析師指出，第三季為聖誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、農膜用LLDPE等產品傳統旺季，加上第三季起為傳統太陽能模組安裝旺季，可望為塑化廠營運添力。

大陸今年太陽能裝機量預估95～120GW，全球約280～330GW，年成長率20～40％，對光伏級EVA價格產生穩定的作用。

台聚LDPE／EVA年產均為15萬噸；另，參與之大陸古雷30萬噸EVA裝置也完工投產。除太陽能EVA外，台聚也布局高值化的特殊級電纜料產品，進一步爭取市占率。