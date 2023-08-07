分析師指出，第三季為聖誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、農膜用LLDPE等產品傳統旺季，加上第三季起為傳統太陽能模組安裝旺季，可望為塑化廠營運添力。
大陸今年太陽能裝機量預估95～120GW，全球約280～330GW，年成長率20～40％，對光伏級EVA價格產生穩定的作用。
台聚LDPE／EVA年產均為15萬噸；另，參與之大陸古雷30萬噸EVA裝置也完工投產。除太陽能EVA外，台聚也布局高值化的特殊級電纜料產品，進一步爭取市占率。
伴隨塑化報價因成本、需求拉抬，持穩反彈上揚，台聚集團7月營收除台聚（1304）外，其餘回穩推進。台聚7月營收39.63億元，比6月39.89億元小幅下滑，並較去年同期減少29.95％；前七月營收28,7億元，年減26.51％。
分析師指出，第三季為聖誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、農膜用LLDPE等產品傳統旺季，加上第三季起為傳統太陽能模組安裝旺季，可望為塑化廠營運添力。
大陸今年太陽能裝機量預估95～120GW，全球約280～330GW，年成長率20～40％，對光伏級EVA價格產生穩定的作用。
台聚LDPE／EVA年產均為15萬噸；另，參與之大陸古雷30萬噸EVA裝置也完工投產。除太陽能EVA外，台聚也布局高值化的特殊級電纜料產品，進一步爭取市占率。
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