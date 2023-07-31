旅遊業帶動經濟 泰國央行估今年經濟成長至3.6％ 22:142023/07/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰國央行31日表示6月保持經濟復甦態勢，雖然出口下跌，但外國觀光客人數增加帶動旅遊業成長，使經濟逐漸好轉。儘管不預期出口在年底前會改善，但在旅遊業支撐下，看好今年經濟成長率從去年2.6％擴大至3.6％，明年3.8％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞央行按兵不動 基準利率維持3％ IMF上調今年全球經濟成長率到3％ 旅遊業回升 有助西班牙Q2失業率降至11.6％ #旅遊業 #泰國央行 #帶動經濟 #經濟成長 #經濟復甦 也許您會感興趣 推薦閱讀 上半年出口太差 台經院2度下修全年經濟成長率至1.66％ 12:552023/07/25 財經 里拉重貶反成利多 土耳其Q2旅遊業營收年增逾23％ 22:142023/07/31 財經 陸經濟學家：完成全年GDP目標 下半年增速須達4.6至4.7％ 12:342023/07/25 兩岸 新加坡金融管理局示警經濟成長黯淡 23:242023/07/05 財經 《國際經濟》泰國景氣持續復甦 今年觀光客估近3000萬人 14:582023/07/19 財經 《韓股》被亞洲一哥拖累 韓股連4漲止步 16:082023/07/17 財經 主計總處：Q2經濟成長1.45％不如預期 全年難保二 18:032023/07/28 財經 估陸全年經濟成長4至4.5％ 專家： 房地產難再當投資消費主力軍 12:052023/07/13 兩岸 疫後民宿新增551家 違法業者屬屏東縣最多 17:142023/07/12 生活 大陸爆「通貨緊縮」危機 經濟衝擊火燒全球：美國也慘了 12:342023/07/12 財經 韓國沒有輸！ 智庫：經濟正走出低谷 20:322023/07/09 財經 貨物出口疲弱 港財政司長：第二季GDP增長或放緩 09:582023/07/31 兩岸 《國際經濟》韓第2季GDP續增 未來前途茫茫 09:582023/07/25 財經 上半年保2落空 政院1理由看好下半年 15:532023/07/26 政治 《國際經濟》衰退前急剎車 Q2獅城經濟UP 09:482023/07/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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