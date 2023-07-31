泰國央行31日表示6月保持經濟復甦態勢，雖然出口下跌，但外國觀光客人數增加帶動旅遊業成長，使經濟逐漸好轉。儘管不預期出口在年底前會改善，但在旅遊業支撐下，看好今年經濟成長率從去年2.6％擴大至3.6％，明年3.8％。