馬來西亞央行基於通膨降溫，經濟成長溫和，6日例會將隔夜政策利率維持在3％，符合市場預期。馬國央行表示，在現行利率水準，貨幣政策立場略微寬鬆，並能支撐經濟。出口疲弱讓近幾個月的經濟成長溫和，預期內需將推動下半年成長。