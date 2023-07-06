馬來西亞央行按兵不動 基準利率維持3％ 22:572023/07/06 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬來西亞央行基於通膨降溫，經濟成長溫和，6日例會將隔夜政策利率維持在3％，符合市場預期。馬國央行表示，在現行利率水準，貨幣政策立場略微寬鬆，並能支撐經濟。出口疲弱讓近幾個月的經濟成長溫和，預期內需將推動下半年成長。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美債行情長債報酬大勝短債 00931B發行價15元最划算 利率上揚不影響買氣 美國Q2新車需求強勁 《國際金融》英國拍賣國債 殖利率創15年新高 #馬來西亞央行 #經濟成長 #溫和 #按兵不動 #基準利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》北富銀資深副總吳傳文：五大趨勢為資產加磚添瓦 12:082023/07/06 財經 年輕女情緒不穩落海 澎湖海巡拋救生圈救起 20:542023/07/06 社會 高溫持續！全球均溫連2日破紀錄 專家：體感恐到40度 11:102023/07/06 生活 《國際金融》憂全球成長放緩 歐股收市下挫0.73% 09:382023/07/06 財經 賴清德：以數位轉型和淨零為動力 發展智慧永續的新臺灣 21:242023/07/06 政治 央行升息尚未結束 羅瑋示警：股市全面上漲可能性低 19:182023/07/06 財經 歐洲經濟火車頭失速！德國支柱產業大挫敗 反淪拖油瓶 09:252023/07/06 財經 醞釀新政策 陸總理李強舉辦經濟形勢專家座談會 21:432023/07/06 財經 美財長葉倫抵達北京 將討論宏觀經濟與金融問題 17:312023/07/06 兩岸 美國新車需求強勁帶動車商銷售成長 22:452023/07/06 財經 台股大跌逾300點 富邦投顧：兩大烏雲壟罩 下半年指數區間曝 13:522023/07/06 財經 特定區第2戶限貸7成換屋族喊苦 央行將提方案因應 15:142023/07/06 政治 Fed利率6月按兵不動 會議紀錄：有官員贊成再升一碼 09:522023/07/06 國際 人民幣貶值不是問題 人民對經濟缺乏信心才是問題 19:352023/07/06 兩岸 新台幣貶幅相較緩和 6月NEER、REER同步續升 19:182023/07/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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