越南不僅是東南亞製造業的樞紐，同時在全球需求趨緩下，當地政府也想辦法要拉抬經濟成長，像是越南央行今年迄今，已4次降息共6碼。另外，也延長實施增值稅減少徵收的期限。

越南政府表示，當地第2季GDP年增4.14%，優於從3.32%經調整後下修為3.28%的第1季。其中，服務業年增6.11%最多，農業增3.25%，製造業以建築業則增2.5%。由於全球需求疲軟，同期出口年減14.2%，進口更是大減22.3%。

分析師認為，進口上個月大幅下滑，可能代表工業生產成長力道將來會變小，因為製造業者減少採購原物料以及各種設備。越南是電子產品、服裝與紡織品、鞋類還有木製品的主要出口國，下單客戶不乏國外知名品牌。

英國調研單位凱投宏觀（Capital Economics）於29日預估，越南今年GDP成長預估，將從5%下修至4.5%。原因是，下半年外部環境可能仍然不好，越南未來幾個季的經濟恐將陷入困境。在通膨已控制之下，越南央行在2023年底前，預估再降息4碼。

將今年GDP目標訂在6.5%，明顯低於去年8.02%的越南政府表示，2023上半年工業生產年減1.2%，零售銷售總額年增10.9%，物價也漲3.29%。另外，比重占最多的智慧手機，第2季出口大減27.1%，至3980萬支。同時，服裝年減2.9%，鞋子也減少4.1%。