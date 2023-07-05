耕興指出，大陸行動通訊終端廠商歷經上半年的產品策略調整與重新布局，5G高階機種檢測需求將逐步回穩。反觀台、美、日大廠針對高階且複雜的行動通訊裝置新品檢測需求熱度不墜，同時最新Wi-Fi 7網通終端新品檢測也有加速導入的趨勢，帶動上半年整體營運表現仍可維持不錯的獲利水準。
展望下半年，相關檢測產能須持續追加擴充，以因應下半年開始將逐季增量的新品檢測訂單。零組件供應鏈去庫存效應已近尾聲，零件事業部營運於Q3開始可望逐漸增溫。
耕興(6146)6月合併營收3.9億元，年減10.34％；累計上半年合併營收24.81億元，年減1.30％。
耕興指出，大陸行動通訊終端廠商歷經上半年的產品策略調整與重新布局，5G高階機種檢測需求將逐步回穩。反觀台、美、日大廠針對高階且複雜的行動通訊裝置新品檢測需求熱度不墜，同時最新Wi-Fi 7網通終端新品檢測也有加速導入的趨勢，帶動上半年整體營運表現仍可維持不錯的獲利水準。
展望下半年，相關檢測產能須持續追加擴充，以因應下半年開始將逐季增量的新品檢測訂單。零組件供應鏈去庫存效應已近尾聲，零件事業部營運於Q3開始可望逐漸增溫。
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