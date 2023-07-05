耕興指出，大陸行動通訊終端廠商歷經上半年的產品策略調整與重新布局，5G高階機種檢測需求將逐步回穩。反觀台、美、日大廠針對高階且複雜的行動通訊裝置新品檢測需求熱度不墜，同時最新Wi-Fi 7網通終端新品檢測也有加速導入的趨勢，帶動上半年整體營運表現仍可維持不錯的獲利水準。

展望下半年，相關檢測產能須持續追加擴充，以因應下半年開始將逐季增量的新品檢測訂單。零組件供應鏈去庫存效應已近尾聲，零件事業部營運於Q3開始可望逐漸增溫。

《電子零件》群電6月營收33.22億元、月增年減 H2業績溫和回升
《數位雲端》安碁資訊上半年營收年增2位數
《其他電子》鴻海6月、H1營收寫同期次高 Q3季增率估返疫前水準
#檢測 #耕興 #年減 #新品 #零件事業