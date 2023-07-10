大陸國家統計局公布6月生產者物價指數（PPI），全國工業生產者出廠價格年減5.4％，月減0.8％；工業生產者購進價格年減6.5％，月減1.1％。上半年，工業生產者出廠價格比上年同期下降3.1％，工業生產者購進價格下降3.0％。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，6月份，受石油、煤炭等大宗商品價格繼續回落及上年同期對比基數較高等因素影響，PPI較去年同期和上月同期均下降。

與上月相比，PPI下降0.8％，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，生產資料價格下降1.1％，降幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下降0.2％，降幅與上月相同。

煤炭、鋼鐵供給量大，煤炭開採和洗選業、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格分別下降6.4％、2.2％。一些技術密集型行業價格上漲，其中飛機製造價格上漲1.0％，智慧消費設備製造價格上漲0.4％，醫療儀器設備及器械製造價格上漲0.2％。另外，電力生產中的風力發電和太陽能發電價格分別上漲2.6％、1.4％。

與去年同期相比，PPI下降5.4％，降幅比上月擴大0.8個百分點。降幅擴大主要是受石油、煤炭等行業價格繼續回落影響。其中，生產資料價格下降6.8％，降幅擴大0.9個百分點；生活資料價格下降0.5％，降幅擴大0.4個百分點。

調查的40個工業行業大類中，價格下降的有25個，比上月減少1個。主要行業中，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業、煤炭開採和洗選業價格降幅均擴大，合計影響PPI下降約2.81個百分點，比上月的影響擴大0.71個百分點。

另外，文教工美體育和娛樂用品製造業價格年增4.9％，飛機製造價格上漲4.1％，醫療儀器設備及器械製造價格上漲1.8％，電力熱力生產和供應業價格上漲1.3％，紡織服裝服飾業價格上漲0.6％。