聯合國國際原子能總署（IAEA）認同「核處理水」排放入海計畫符合國際安全標準後，各界關注何時付諸實行。日本內閣官房長官松野博一說，今夏排放入海的政府方針「沒有改變」。

日本朝日新聞報導，松野今天上午在記者會談到「核處理水」排放入海時說，有關確保安全性及針對謠傳的對策，會以簡明易懂方式向國內外詳細說明及宣傳。

松野除再度強調日本政府努力對國內外說明及宣傳資訊的立場，也重申今年夏天排放入海的政府方針「沒有改變」。

目前存放在福島第一核電廠內貯存槽的「核處理水」，預料2024年上半年會面臨無法再繼續貯存的問題，將對反應爐廢爐作業造成障礙。

因此，日本政府2021年4月決定將「核處理水」排放入海的政策方針，並請求IAEA針對排放入海安全性進行調查。

IAEA在4日公布調查報告書，認為日本政府擬將「核處理水」排放入海的計畫符合國際安全標準，讓日本政府將進行具體排放時期的最後判斷。

不過，「核處理水」排放入海不僅受到日本國內漁業相關人士的反對，也招致中國及韓國等周邊國家強烈反彈。

松野強調日本政府尋求理解的態度說，了解從事漁業人士的憂慮，會密切進行意見溝通，不斷地細詳說明及交換意見。

有關具體排放入海的時期，松野說，「將視安全性確保及針對謠傳採取對策的狀況，政府一體進行確認並做出判斷」。

福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為「核處理水」（ALPS處理水）。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）