致伸近年朝高附加價值產品發展，擴大產品應用領域並持續優化產品組合，毛利率顯著提升，並強化獲利能力。此外，面對大環境的不確定性，公司審慎控管營運風險，加強管理能力，保持經營韌性並積極面對市場變化。

致伸積極佈局新事業之創新應用，在AIoT方面，智慧安全監控拓展至行車安全、交通運輸、社區及公共安全等領域。此外，公司在汽車電子（ADAS/ AVAS），AR/VR/MR、無人商店與無人機等新產品專案，將為營運挹注成長動能。