●Meta漲1.23%，收在294.10美元。該臉書與Instagram母公司推出的「類推特」社群平台Threads，上線短短5天內，用戶數即突破1億大關，速度超越爆紅的AI聊天機器人ChatGPT，成為最快速成長的社群媒體之一。隨著單挑馬斯克的推特取得初步成功，Meta執行長祖克伯日前曾表示，Threads推出後的熱度「遠超乎預期」。

●諾瓦瓦克斯（Novavax）周一飆升29.46%，收在9.36美元。加拿大當局同意支付約3.5億美元，就削減新冠疫苗採購劑量及修改剩餘劑量交貨時間等爭議達成和解。

●Icahn Enterprises LP周一飆漲20.20%，收在34.69美元。《華爾街日報》報導，遭放空機構興登堡（Hindenburg Research）狙擊的知名主動派投資人Carl Icahn已經與銀行達成協議，其個人貸款不再與旗下上市公司Icahn Enterprises股價掛勾，且伊坎同意提供更多抵押品，並制定3年償還所有貸款的計畫。