嘉義縣政府計畫推出399元通勤月票，規畫除縣內移動，部分服務範圍跨至雲林縣、嘉義市及台南市，日前已正式向交通部公路總局提出計畫案，後續將配合核定計畫，盡速與客運業者、票證公司、車機設備商、各大超商及各鄉鎮市公所完成各項軟硬體建置，讓通勤月票順利上線，換算可讓通勤族每月省下超過1000元。

縣府指出，目前規畫的嘉縣通勤月票適用範圍包括市區客運，含幸福巴士、幸福小黃，以及公路客運、台鐵共105條公車路線、6個台鐵站，服務範圍跨境至雲林縣、嘉義市及台南市，台鐵適用起訖站為台鐵大林站至台鐵南靖站區間，可創造交通跨境效益，也符合目前通勤族每日交通需求，上路後將可造福嘉義縣鄉親。

嘉義縣長翁章梁表示，為落實交通平權及配合行政院推動「中央促進公共運輸使用方案」，399元通勤月票上線後可降低民眾交通支出，預計可讓每位通勤族每月省下超過1000元。

不過嘉義縣公車7322路「嘉義－阿里山」、7329路「高鐵嘉義站－阿里山」及員林客運6739路「日月潭－阿里山」因有專屬畫位車次，並不在目前月票服務範圍。