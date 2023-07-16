嘉義縣新任消防局長蔡建安宣誓就職。（廖素慧攝）

縣長翁章梁監交，原消防局長呂清海（左）交接印給新任消防局長蔡建安。（廖素慧攝）

嘉義縣消防局長呂清海退休、新任消防局長蔡建安與縣長翁章梁、消防署長蕭煥章合影。（廖素慧攝）

嘉義縣消防局今天在消防局4樓禮堂舉辦新任消防局長蔡建安布達暨交接典禮，縣長翁章梁親臨主持，消防署長蕭煥章、各級民代都出席觀禮，原消防局長呂清海同日屆齡退休生效。

翁章梁感謝卸任局長呂清海警大50期畢業後，自1985年服務嘉義縣逾38年，奉獻一生心力的辛勞，2018年11月就任局長至今退休，5年多來歷經鈺昌、春輝、昭惠等重大火災、葫蘆谷受困事件及COVID19疫情肆虐期間，都即時發揮防災應變專業，提供縣府妥善的應變建議，與縣府團隊一起守護縣民平安。

還有呂清海局長任內爭取增加245名人力、超勤上限1萬9000元、嘉義縣災害應變中心暨特搜大隊、防災教育中心暨太保、嘉太、東石、大埔、義竹、民雄消防分隊等新建工程，成立高級救護隊，提升急救成功率。

翁章梁也誇獎新任局長蔡建安警專畢業後從基層消防員做起，取得空大二專、南華大學學士、碩士及警大資格，曾到消防署歷練，1999年返回嘉義縣服務至今，歷任課長、大隊長、副局長，是接任局長的適當人選。

蔡建安說，未來將秉持翁縣長對消防局的要求，升遷按制度、嚴禁拉幫結派，勇敢超越、追求更好的理念，為縣民服務；同時消防局恪守救災紀律重平安、搶救要科技創新、救護要專業、人本的3大願景，完成救災任務。