新加坡金融管理局示警經濟成長黯淡 23:242023/07/05 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新加坡金融管理局（MAS，等同央行）5日表示，星國經濟成長展望黯淡。近幾季經濟明顯放緩，預期短期經濟可能維持疲弱格局。不過MAS認為通膨已經觸頂，並將今年的通膨率下修至4.5％至5.5％，低於先前預估的5.5％至6.5％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美銀預估 陸第二季經濟增長7.1％ 《國際經濟》日上班族 今年加薪創30年最多 大摩：就業保護傘撐起 不怕美國會衰退 #新加坡金融 #經濟成長 #MAS #黯淡 #管理局 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》富達國際：H2投資觀察四大主題 首推兩類產品 14:482023/07/05 財經 《國際經濟》日6月服務業PMI小回 「榮」景仍在 10:182023/07/05 財經 這國遭諷淪「一帶一路」苦主 外長駁落入債務陷阱 19:552023/07/05 財經 《證交所》台灣全市場新經濟產業指數上線 新增產業類別股價即時看 16:492023/07/05 財經 曾是大陸人買房熱門地！這國房價3年來首跌 1策略成殺手鐧 05:002023/07/05 財經 俄總統：俄羅斯經濟優於預期 15:572023/07/05 國際 加入上合組織 伊朗總統呼籲放棄使用美元 12:442023/07/05 國際 促平台經濟！浙江召百家企業代表與會 阿里、網易在內 22:132023/07/05 財經 約好蔣萬安吃晚餐卻不見人 議員疑在新加坡有秘密外交 21:572023/07/05 政治 上任台北市長後首次出訪 蔣萬安今赴新加坡交流 09:582023/07/05 政治 全球化如何保障台灣產業 王美花提這2工作重點 12:362023/07/05 財經 新經濟暨健康新生活指數 寶雅及富邦媒等居前十大成分股 17:342023/07/05 財經 陸人行黨委書記潘功勝 會見奧地利央行行長 20:222023/07/05 兩岸 出發前往新加坡 蔣萬安：城市治理值得台北市借鏡 10:202023/07/05 政治 《國際金融》憂中國疲弱 歐洲股市開盤承壓 16:192023/07/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。