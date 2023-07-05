新加坡金融管理局（MAS，等同央行）5日表示，星國經濟成長展望黯淡。近幾季經濟明顯放緩，預期短期經濟可能維持疲弱格局。不過MAS認為通膨已經觸頂，並將今年的通膨率下修至4.5％至5.5％，低於先前預估的5.5％至6.5％。