賴清德：以創新驅動、綠色成長、包容成長，打造國家希望工程。（總統府提供）

副總統賴清德今天表示，台灣應推動以創新為驅動力的經濟發展，讓產業持續發展。未來的路還很長，我們仍需繼續努力，讓政府資金更早投入市場，投資的對象也能更廣。期盼未來除藉由創新創投驅動經濟成長，並運用年輕人的創意，達到綠色成長、包容成長，持續打造國家的希望工程。

賴清德今天與國發會主委龔明鑫等人共同出席「2023台灣投資博覽會」，抵達後，首先參觀參展的新創產業攤位。隨後致詞表示，他要代表蔡英文總統恭賀博覽會圓滿成功，並祝福所有千里馬都能找到伯樂，所有伯樂也能找到千里馬，讓台灣創造更好的經濟發展。

他恭喜今年獲獎的5家公司，分別是「91APP」、「振宇五金」、「台灣微創醫療器材」、「來頡科技」及「綠界科技」，並提及，2018年他擔任行政院長時，為鼓勵台商回台投資，行政院與國發會共同討論，提出「歡迎台商回台投資行動方案」，鼓勵企業加碼投資台灣，以提升經濟產業發展動能。

賴清德表示，台灣也應推動以創新為驅動力的經濟發展，讓產業持續發展。為了讓年輕創業家擁有好的新創環境，行政院也於當時提出「優化新創事業投資環境行動方案」，包括人才培育、早期資金獲得、試驗場域、法治建立、市場准入及國際接軌等面向。經過這些年的努力，台灣的新創及創投方面都有相當的進步。

他以台灣新創事業為例，家數從2015年的2300多家、創新基地為14處；到了2021年，新創事業家數已經成長到4400多家，創新基地提升至91處；投資金額也從原本的4億多美元，成長至逾19億美元。

但是，賴清德認為，未來的路還很長，我們仍需繼續努力，讓政府資金更早投入市場，投資的對象也能更廣。期盼未來藉由創新創投驅動經濟成長，也希望持續打造國家的希望工程。除了運用年輕人的創意，也能夠達到綠色成長、包容成長，「如此一來，台灣的成就一定更為國際社會所肯定」。