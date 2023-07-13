大陸上半年宏觀經濟數據即將公告，中國首席經濟學家論壇研究院副院長林采宜接受專訪表示，房地產行業的下滑已形成難以回轉的種長期趨勢，從行業規律來看，能逐步釋放風險、平穩軟著陸已是最樂觀預期，難再承擔投資和消費的主力軍，房地產下沉牽動大量上下游企業一起疲軟，導致投資消費雙殺。對全年經濟增長目標的預測，她樂觀估計實際增長4至4.5％。

至於對大陸下半年經濟展望，林采宜認為，將面對的是一個中長期的宏觀經濟調整期、總體消費需求趨於萎縮，但涉及衣食住行等剛性需求的消費產業應該會相對平穩，另外如醫療、教育和健康產業，是溫飽之後的另一層次剛需，也將面臨較開闊的發展空間。

她說「奮鬥時代追求成功，買車買房是成功的象徵；躺平時代追求幸福，吃喝玩樂是幸福的微觀元素，因此，文化娛樂產業也會獲得長足發展。」

在當前經濟形勢下，個人投資者如何平衡風險與收益？林采宜認為個人投資者的資產應該側重於防禦型投資。在權益投資方面，聚焦於民生的剛性需求行業，包括相關的服務業。

在債券投資方面，則聚焦於收益較高的利率債，例如美元債券基金。在房地產投資方面，重點考量租金收益率，也就是關注投資性房產的現金流收益是否能顯著高於無風險收益，而放棄對物業價格持續上漲的樂觀預期。