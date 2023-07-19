警方逮到正要匯錢給被害人的詐欺集團成員。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高市警方查獲罕見的「出金水房」，詐欺集團以假投資手法詐騙，一開始給予被害人些許甜頭，待投資更多錢後，想出金卻拿不到半毛錢。警方掌握，1對楊姓夫妻檔將苓雅區的住家為出金水房據點，日前攻堅逮人，還在郵局逮到準備要匯錢給被害人的旗下成員。

該詐騙集團假扮投顧團隊，打出「高額利潤」」等噱頭，就有1名台北市張姓男子發現廣告並投資後，曾收到約10萬多元的蠅頭小利，因此又陸續投了千萬元進去，等到要將所有投資的錢拿回時，詐欺集團封鎖失去聯繫。警方掌握，詐欺集團還成立「出金水房」，估計至少29人受騙，被詐金額上億元。

專案小組於5日中午發動拘提、搜索，一組人前往郵局，趁許姓員工臨櫃匯款，衝上前逮捕，另外與特勤警攻堅「出金水房」，一共查扣2輛賓士、贓款80餘萬、手機13支、點鈔機2臺、電腦1部、筆記型電腦2部等物品及大批匯款單。全案由警方依詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。