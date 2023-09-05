匯銀主管指出，台股開低震盪，終場收16,791.61點，上漲1.92點，外資繼續買超台股12.08億元，但近期股匯脫鉤態勢明顯，外資在匯市操作看不出明確方向，觀望氣氛濃厚，雙向操作有進有出，新台幣維持區間盤整格局，持續在31.85元上方來回測試，短線先回測31.9元價位。

匯銀主管表示，上周大陸人行積極穩匯，人民幣一度升破7.24價位，但隨後又拉回修正，5日盤中人民幣也逼近前波低點，在人行防守下，人民幣匯價有撐，而主要亞幣隨人民幣走弱，一早開盤大致走弱，新台幣早盤維持偏貶方向，但市場少了題材激勵，交投仍是清淡，終場新台幣僅小貶1.5分。

外匯交易員則指出，美股昨日勞動節休市，加上沒有太重要經濟數據公布，包括外資、進出口商都偏觀望本周市場冷清清，短線匯市預料持續盤整，新台幣匯價難有大波動，市場仍以緊盯Fed政策為主，靜待本月FOMC決議及會後發言，目前來看，Fed主席鮑爾上月在世界央行年會談話被解讀是「鴿偏鷹」，市場普遍預期本月美國將暫停升息，保留11月再升息機會較高。