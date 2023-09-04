「匯市觀望氣氛濃，股匯近期不同調」，匯銀主管指出，台股4日開高走高且收最高，終場收16,789.69點，上漲144.75點，外資買超15.39億元，而匯市操作仍是雙向有買有賣，看不出明確方向，近期匯市交投急凍，成交量明顯放緩，新台幣持續走區間盤整格局，短線在31.8元上下徘徊。

根據央行統計，美元指數上漲0.54％，主要亞幣齊走貶，又以日圓重摔0.67％跌幅最深，其次為新加坡幣下殺0.27％，其餘人民幣、韓元、新台幣則各貶0.11％、0.08％、0.06％。

匯銀主管表示，8月美國非農就業數據上高於市場預估，推升美元短線走強，主要亞幣區間震盪偏貶格局不變，新台幣少了外資買賣力道，市場交投冷清清，加上進出口商暫時按兵不動，央行則是提供實質流動性為主。

匯銀主管說，本周較少經濟數據公布，短線市場預料持續盤整，少了外資進出，新台幣匯價也難有大波動，市場關注題材仍以Fed升息動向為主，靜待本月FOMC決議及會後發言，目前來看，Fed主席鮑爾上月在世界央行年會談話被解讀是「鴿偏鷹」，預測本月暫停升息機會較高。

另根據芝商所FedWatch工具顯示，市場預期逾9成機率不升息；至於11月再次按兵不動的機率則約為6成左右。外匯交易員表示，投資人預測Fed最快明年5月才會降息，於此之前將維持高利率一陣子，換言之，利差因素仍在，美元持續有撐，亞幣要明確反彈不易。