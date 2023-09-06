香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，6日展開人民幣（下同）260億元7天期逆回購操作，利率持平於1.8％。6日的操作規模較5日進一步增加，不過單日依然淨回籠3,560億元，本周3天已累計淨回籠約1.05兆元。
路透統計，本周逆回購到期總額約1.41兆元，從分布來看，本周前3天到期量偏大，每日均在3,300億元之上，7日和8日陸續有所回落。其中6日到期3,820億元。
人民幣兌美元中間價創兩周低。官方6日開出的中間價報7.1969，較5日報7.1783，跌186個基點或0.26％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，6日展開人民幣（下同）260億元7天期逆回購操作，利率持平於1.8％。6日的操作規模較5日進一步增加，不過單日依然淨回籠3,560億元，本周3天已累計淨回籠約1.05兆元。
路透統計，本周逆回購到期總額約1.41兆元，從分布來看，本周前3天到期量偏大，每日均在3,300億元之上，7日和8日陸續有所回落。其中6日到期3,820億元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。