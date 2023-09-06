香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，6日展開人民幣（下同）260億元7天期逆回購操作，利率持平於1.8％。6日的操作規模較5日進一步增加，不過單日依然淨回籠3,560億元，本周3天已累計淨回籠約1.05兆元。

路透統計，本周逆回購到期總額約1.41兆元，從分布來看，本周前3天到期量偏大，每日均在3,300億元之上，7日和8日陸續有所回落。其中6日到期3,820億元。