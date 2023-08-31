司法院近日開「司法改革重點成效記者會」，但立委統計人民對司法信任度僅約3成，顯示對司法的不信任。台灣陪審團協會今舉行記者會，痛批「司法倒退嚕」，並點出國民法官制度量刑失控，以及商業法院案件量不足，法官人力調度成謎等問題，要求彈劾司法院長許宗力，呼籲政府儘速修正司改政策。

陪審團協會理事長鄭文龍指出，司法院確實推出許多司改措施，但卻未往好的方向前行，根據台灣公民人權聯盟的民調資料顯示，民眾對於司法的信賴程度僅約3成，遠不如民眾對警察的75％信賴度，顯見民眾極度不信任台灣法院，司改不力。

另外，許宗力配合法務部長、行政院政務委員開司法改革記者會，會中顯示數據與中正大學團隊結論相悖，此舉彰顯司法院的欲蓋彌彰，也凸顯司法為選舉政治服務，司法不中立。

針對今年施行的國民法官新制，鄭文龍說，現今制度下，容易使審判判刑過重，民間輿論普遍認為判決太重，顯示為被社會價值觀的判決一再出現，期望讓人民參與審判的設想，徹底失敗，應該重新檢討該制度的構想和配套。

律師詹晉鑒說，司法院2021年成立商業法院，成立時認為案件數可能太多，將訴訟標的門檻訂為1億元，但成立初期4個月卻無案可審，造成剛上任的7位商業法院法官須額外支援其他法院，從案件量來看，商業法院2021至2022年間僅受理211件，終結136件，相較其他法院數量確實偏少。

另外，詹晉鑒表示，司法院2022年修通過行政訴訟法修正案，雖有多個民間團體開過相關記者會，指出無法先行堅實第一審的審判品質，胡亂限制上訴權，可能導致更多的司法弊病，但另一方面，司法院又開始裁撤地方法院的行政法庭，痛批是反民主行為，大開民主倒車。