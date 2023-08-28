超跑照拖！北市「法拉利」違停被檢舉，警一查「車牌註銷」立即拖吊。(翻攝照片)

北市一台新車要價1500多萬的法拉利488，28日上午11時39分因遭民眾檢舉違規停車，員警到場輸入車牌資料，發現車牌狀態已逾檢註銷，員警立刻拔下白色法拉利的前後車牌，並依照道路交通管理處罰條例，未領用有效車牌於道路停車，依法可處罰3600元到1萬800元，並當場移置保管車輛及扣繳車牌。

據了解，楊姓法拉利車主在附近上班，被發現車牌逾檢註銷，他表示因為沒有收到通知單才會逾期，將立刻前往監理站辦理手續，並領回自己的愛車，警方呼籲，車主應按時檢驗、隨時注意車輛牌照狀態，以免牌照遭註銷受罰。