三峽分局一名員警昨（2）日下午執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車併排違停，上前攔查時自小客車竟加速衝撞員警後逃逸，警員見狀直接跳上車輛引擎蓋，並用手掌拍打車窗，隨即滾了一圈落地，幸運躲過一劫！（翻攝畫面）

三峽分局一名員警昨（2）日下午執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車併排違停，欲上前攔查準備告發，沒想到自小客車竟加速衝撞員警後逃逸，警員見狀直接跳上車輛引擎蓋，並用手掌拍打車窗，隨即滾了一圈落地，幸運躲過一劫！

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三峽分局今日將犯嫌逮捕到案。（翻攝畫面）

三峽分局今日將犯嫌逮捕到案。（翻攝畫面）

警方表示，昨天下午14時許，三峽分局警備隊員袁奕維執行例行巡邏勤務，行經中正路一段時，發現一輛銀色自小客車併排停車，嚴重影響來往車輛通行，於是將警用機車停放後，準備上前攔查舉發，沒想到這輛銀色自小客車突然加速後退，往左急切駛離，警員袁奕維見狀阻止，但自小客車應聲朝他直衝而來，擔心被小客車輾過成為輪下魂，袁奕維當機立斷，跳上引擎蓋後拍打車窗降低衝擊力道，直接在空中滾了一圈落地，這驚險一瞬間全遭後方車輛的行車紀錄器拍下。

警方調查，該名車主是一名28歲的張男8月18日才遭新北檢發布竊盜通緝，他今年3月才遭三峽分局警備隊緝捕歸案，昨天駕車併排違停，見警上前攔停，為了逃命情急下衝撞員警，幸好袁奕維機警，僅手掌及膝蓋擦挫傷，包紮後已無大礙，警方鎖定張嫌身分後已將他緝捕歸案。

今年37歲的袁奕維是106年特考班結業，畢業後先在吉埔派出所服務，警備隊長蔡天瑞表示，袁奕維敢衝敢拚，做事認真負責，辦案更是積極，過去在巡邏時也經查靠著敏銳度查獲通緝及毒品案件，這次攔查違停遭衝撞，三峽警分局長許城銘得知員警英勇行為，也特別與督察組前往慰問。