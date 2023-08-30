桃園市楊梅警分局30日除規畫護童勤務，也發放交通安全文宣磁鐵，盼將交通安全觀念深植學童心中。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

今為開學日，為維護學童上、下學安全，桃園市政府警察局大園分局、楊梅分局派員在轄內學校，關心校園周邊交通狀況，除提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與各校師長、導護人員保持密集聯繫，確保學童上、下學安全。

大園分局表示，大園、觀音地區高中、國中及國小共有29所，為維護學童上、下學安全及家長接送順利，由各派出所結合警、民力，配合學校導護志工，於校園周邊加強交通疏導管制，並加強勸導、取締車輛違停以及未禮讓行人等違規行為。

大園分局長王鉉仁今早也親自到場督導勤務執行狀況，提醒學童們注意交通安全。他表示，孩子是國家未來的主人翁，需靠警方、校方、家長及社區等各界力量共同合作，才能讓學童有一個安全無虞，快樂學習的成長環境。另也呼籲駕駛人，因上、下學時段人車較多，如行經校園附近請務必減速慢行、禮讓行人，切勿違規停車影響其他用路人，以免發生意外。

楊梅分局也於開學日針對轄內各級中、小學規畫交通疏導及護童勤務，並加強校園周邊巡邏密度提升見警率，讓家長及民眾安心。今早6時30分即完成轄區國中、國小警力配置，針對接送學童最密集時段、路段加強規畫「護童專案」勤務，就轄區中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務，並與各級學校保持良好橫向聯繫，配合學校老師、導護志工，於學校周邊加強交通疏導、管制，全力執行護童勤務，確保學童安全。

楊梅分局除規畫護童勤務外，為結合9月交通安全月安排宣導活動，於現場發放印有交通安全文宣的磁鐵小禮物，希望藉由這類宣導方式將交通安全觀念深植家長及學童心中。

楊梅分局也提醒民眾，校園周邊設有「家長接送區」之停車格，於上、下課時間禁止停車，家長如需停放車輛陪孩童進入校園時，請勿違規停車或併排停車，也提醒學童下車時應注意後方來車，勿於道路上奔跑，讓學童都能快樂學習，平安回家。