超思進口雞蛋疑點重重，國家政策基金會副執行長、桃園市議員凌濤持續緊追，今再籲農業部、超思立即把「信用狀」拿出來，諷刺超思「一人公司」神通廣大，幫大家喬到蛋，還直送畜產會，「這麼厲害的業者，農業部長陳吉仲應該舉辦表揚大會！」

凌濤昨以「超思透過親屬牽線成白手套？ 買巴西蛋，捨『台農投資』獨厚誰？」為題，針對「超思案」提出3大質疑，批農業部謊話越扯越多，儼然變成超思發言人。

凌濤今再透過臉書指出，有熟悉國際貿易的支持者向他提醒，進出口貿易通常透過銀行開信用狀（L／C）押匯，這份信用狀是開狀銀行依照進口商的請求而開給出口商的文書，貨到無誤才能領到錢，質疑超思難道完全沒有風險管控，直接匯現金再交貨？若超思有依照貿易慣例採用信用狀，那麼信用狀是怎麼核可的？如果是由農業金庫擔保，陳吉仲透露超思有提供本票，那也請農業部公開「台支本票」。

凌濤另指出，對於他質疑為何沒選「台農投資」進口巴西雞蛋，農業部畜牧司回應「今年3月蛋荒尋找貿易商時，台農投資尚未與巴西方談好價格，因此並未來申請，但超思已談好且申請進口，加上價格合理，因此才讓超思買」。

凌濤痛批這回應再度露出破綻，直指3月蛋荒一開始，超思就先行部署談好且申請進口，價格又合理，比台農投資動作還快，合理懷疑是否有訊息先走漏，讓超思能「超前思考」，進而「超前部署」。

凌濤諷刺，超思這麼厲害，幫大家喬到蛋，還直接送畜產會，倉儲跟冷鏈說不清楚，這麼厲害的業者應該出來接受表揚啊！