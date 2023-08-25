隨著中國與菲律賓在南海島礁對峙情勢升高，菲律賓和澳洲25日首度在南海舉行兩棲登陸演習，模擬收復「敵控島嶼」。參演的部隊除了1200名澳大利亞士兵與560名菲律賓陸戰隊之外，美軍也派出陸戰隊友援，演習總人數達到2400人。演習時菲澳兩國防長還共同對媒體表示，演習後雙方還計劃在南海進行聯合巡邏任務。

綜合外媒報導，菲律賓武裝部隊和澳大利亞國防軍今天（25日）首度在南海舉行兩棲演習，模擬收復「敵控島嶼」。澳大利亞士兵和菲律賓海軍陸戰隊員乘坐兩棲攻擊車、美國魚鷹飛機和空降抵達，衝進海灘。

演習地點位於呂宋島海軍基地，面向南海黃岩島。2架澳軍F-35戰鬥機提供近距離空中支援，澳軍最大軍艦坎培拉號船塢登陸艦（HMAS Canberra）保衛周圍海域，美國陸戰隊也出動支援。參與演習總人數逾2400人，演習將進行到31日。

菲律賓和澳洲防長在演習場邊會面後發表聲明，稱兩國計劃在南海聯合巡邏。菲律賓總統小馬可仕親自前往檢閱演習，他說，這次演習是菲律賓「為強化我們的能力，並與區域鄰國軍隊建立更緊密合作關係」的努力之一。考量到這麼多事件發生造成區域動盪，這是為任何不測做好準備的一個重要方面。

中國海警船5日在南海向菲國海巡船和補給船發射高壓水柱，阻撓菲方赴仁愛礁補給，頓時讓南海緊張情勢升高。

菲澳防長聲明指出，相關演習得到美軍陸戰隊支援，這展現夥伴國家共同努力實現共同目標的價值。聲明表示，菲澳兩國計劃在南海和其他具有共同利益的地區展開雙邊聯合巡邏，並支持將菲澳兩國關係提升為戰略夥伴關係。