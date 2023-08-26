據國防部今（26）日最新公告，從昨日上午6時到今早6時，總計偵獲共軍派出軍機32架次、9艘次軍艦在台海周邊活動，航行軌跡環繞台灣外海。退役少將栗正傑表示，大陸圍台軍演，轟-6戰略轟炸機到這邊來，已經不只是區域拒止，而是可以主動攻擊美軍在夏威夷或夏威夷出港要往台海的船艦，是對美軍是威脅性最大的一種戰術動作。

栗正傑今(26日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，中共這次圍台軍演範圍圖，跟以往不太一樣，特別突出的一角，就是轟-6戰轟機。轟-6戰轟機飛行旅程是7600公里，半徑最少有3500公里作戰行程，轟-6攜帶長劍-10或者長劍-15的超音速巡弋飛彈，射程2500公里。3500公里加2500公里，是6000公里的射程。

栗正傑接著指出，轟-6戰轟機來到這個角落以後，射出去的飛彈，可能直接打到關島以西的所有美軍航母。依據俄烏戰爭得到的一個數據，烏克蘭沒有辦法攔截KH-55巡弋飛彈，KH-55其實就是中國大陸仿製為長劍-10。轟-6戰轟機軍演來到這個角落，轟-6攜帶長劍-10飛彈，將來還有長劍-15，射程會更遠，可以到2500公里，打夏威夷沒有問題。

栗正傑認為，共軍到這邊來已經不只是區域拒止，可主動攻擊美軍在夏威夷或夏威夷出港要往台海的船艦，也可對這地方實施主動攻擊，這是對美軍威脅性最大的一種戰術動作，值得美軍衡量，要不要繼續到這邊來的一個指標。