民進黨立委趙天麟26日在臉書貼文表示，鼓山魚市場從閒置，變成亞太最美魚市場；國民黨議員為了政治鬥爭，拿高雄深具光榮感且受國際肯定的建設予以打擊，呼籲用選票抵制國民黨2024所有候選人。國民黨高雄市議員白喬茵表示，與其在這邊呼籲選票抵制國民黨，「不如先擔心你自己的立委選情吧」！

針對趙天麟的說法，白喬茵26日在臉書貼文表示，就是因為有感情有良知，才心疼高雄市的錢被他們不斷亂花，不然誰會想當一個整天被他們民進黨輪流幹譙的議員？

白喬茵接著指出，人家在討論砸下1.6億後的市場定位和觀光商業成效，結果趙天麟跟她澄清建築物有夠美，這種邏輯，難怪連兩屆立委選舉都被自己人出馬挑戰。然後除了「抹黑」，他還認得什麼字嗎？

白喬茵認為，趙天麟與其在這邊呼籲選票抵制國民黨，不如先擔心他自己的立委選情吧。在綠營內比你受人尊敬的台派運動領袖郭倍宏這次來勢洶洶，天麟保重！