郭倍宏近日招兵買馬，動作頻頻，今（12）日更宣布成立競選後援會總會。（郭倍宏競選團隊提供／柯宗緯高雄傳真）

郭倍宏近日招兵買馬，動作頻頻，今（12）日更宣布成立競選後援會總會。（郭倍宏競選團隊提供／柯宗緯高雄傳真）

郭倍宏競選後援會總會設立在中山一路及大同一路交叉口，該址為1979年「美麗島雜誌」高雄辦事處舊址。（郭倍宏競選團隊提供／柯宗緯高雄傳真）

前民視董座、獨派色彩鮮明的喜樂島聯盟主席郭倍宏投入高市第6選區立委選舉，他日前狠嗆現任立委趙天麟當立委太久了，該換人當。郭倍宏近日招兵買馬，動作頻頻，今（12）日更宣布成立競選後援會總會，而位置就在昔日美麗島事件舊址，具有非凡意義。

郭倍宏競選後援會總會設立在中山一路及大同一路交叉口，該址為1979年「美麗島雜誌」高雄辦事處舊址。郭倍宏表示，感謝屋主余政經醫師大力支持，無償出借這棟5層樓建物，作為競選後援總會使用，這是歷經台灣政治民主化運動的歷史空間，以及早期高雄黨外勢力的重要據點。

郭倍宏提及，余政經是台灣醫界聯盟大老，同時也是前台大醫學院院長、中央研究院院士的李鎮源學生。當年在海外黑名單闖關回台行動時，自己面臨「二條一」及刑法100條的重罪，入境隨即遭警方關入土城看守所，等候無期徒刑及死刑的審判。

郭倍宏回憶，當時李鎮源成立「100行動聯盟」推動廢除刑法100條運動，許多大學教授挺身而出，聲援被逮捕的海外留學生，而余政經也深受民主運動感召。因此，這次聽聞他參選決定後，出於對競選理念認同，以及感念他為台灣民主運動的付出，決定免費出借空間供後援會進駐。

郭倍宏喊出3個主要政見，要讓台灣成為聯合國的成員、制定新憲法與推動國家正常化；希望大幅提升年輕人薪資，並以租金更低的價格來擁有自己的房子；最後，解決南北資源落差問題，在國家公共決策前，應正視南台灣縣市的發展需求。

會中，郭倍宏授予前高雄市議員、後援會總會長陳乃靜戰旗，現場群眾高喊「支持郭倍宏，起造大高雄」等口號。此外，包括其他跨黨派前高市議員包含吳益政、林于凱、陳信瑜等人，皆公開表態加入郭倍宏輔選團隊。