今年第9號颱風蘇拉步步進逼，其威力也持續增強，颱風眼逐漸可見，第一次巔峰將達中颱上限，專家預估下周二（8/29）第二次巔峰挑戰升格成強烈颱風，目前數據顯示，蘇拉在下周三到周五（8/30~9/1）有50%的機率登陸台灣，可能出現不規則走法，拉長風雨影響台灣的時間，「宜、花、東、恆春」屬於最前線，呼籲民眾謹慎防颱。

「台灣颱風論壇」今日下午的發文指出，蘇拉颱風目前位於菲律賓呂宋島東方，過去6小時慢速往南移動，強度持續增強，核心趨於紮實，颱風眼逐漸可見，將達第一次巔峰，由於相當靠近呂宋島陸地，第一次巔峰強度仍以中颱上限為主。預估27日、28日蘇拉進入重新整理階段，強度仍維持中颱規模，不過，29日順利整合後，強度會再提升，其所處環境有利發展，「第二次巔峰將挑戰強烈颱風」。

至於蘇拉未來的路徑會怎麼走？「台灣颱風論壇」說明，28日、30日丹瑞颱風北上後，日本南方太平洋高壓脊重新建立、西伸增強，導引蘇拉轉向西北，加速往台灣靠近；30日到9月1日，蘇拉颱風將穿越台灣，登陸花蓮、台東、恆春這3地的機率較高，預估導引的太平洋高壓會減弱，且蘇拉逐漸被「海葵」颱風拉住，導致移動速度減慢，再加上跟台灣地形的互動，可能出現不規則走法，連帶拉長風雨影響的時間，屬於最前線的「宜、花、東、恆春」，要做好防颱準備。

「台灣颱風論壇」指出，由於台灣的地形特殊，再加上蘇拉颱風環流尺度較小，不同路徑影響西部地區風雨會有很大的差異，「差一點就會差很多」，其他地區的風雨情況，待蘇拉更接近時再來觀測會比較準確。而2日過後的颱風路徑變數還是很大，有可能前往大陸，也可能和「海葵」颱風互動，往南移動到南海北部。

文末，「台灣颱風論壇」提醒，蘇拉登陸台灣的機率超過50%，其他資料顯示蘇拉會從台灣北端或南端通過，預測的路徑還有調整空間，28日後才會更明朗，但可以確定的是，30日到9月2日台灣天氣受到蘇拉影響顯著，若有外出活動，要多注意颱風動態。