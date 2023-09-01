今年第11號颱風「海葵」逼近台灣，台北市水利處宣布，下午4點起水門「只出不進」，另新北市也宣布，高灘地停車場自今天晚上7時起車輛只出不進，提醒民眾盡快移車。

北市水利處表示，因海葵颱風未來路徑將接觸北部地區並帶來間歇性降雨，且適逢年度大潮，河川水位於漲潮時將比平時甚高，另考量上游水庫接近滿水位，隨時有調節性放水可能，今下午4時執行淡水河沿線疏散門(淡6至新3-2)及基隆河中山橋以下越堤坡道(百齡左右岸)「只出不進」管制。

北市水利處表示，今天晚上8時起開始拖吊堤外滯留車輛，10時起開始關閉前述疏散門及越堤坡道。其餘疏散門則於明（2日）8時執行「只出不進」管制。

配合北市新政策執行疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1,800至4,800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。本府交通局於1日16時開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線(附條件)停車，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。

因應颱風，新北市高灘地停車場9月1日下午7時起車輛只出不進，轄內新店溪、大漢溪、淡水河流域內之橫移門（俗稱水門）及二重疏洪道各越堤道路、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道，將於9月2日上午10時完成關閉。