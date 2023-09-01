2023威尼斯影展競賽片，由《花月殺手》《愛爾蘭人》監製傾力打造，《烈火悍將》《落日殺神》金獎名導麥可曼恩睽違七年的最新電影長片作品《法拉利》當地時間8月30日在威尼斯影展世界首映，本片聚焦於全球知名跑車品牌「法拉利」創始人恩佐法拉利人生最重大的轉捩點，由《Gucci：豪門謀殺案》《婚姻故事》奧斯卡提名男星亞當崔佛詮釋這位曾是職業車手的傳奇大亨。

《法拉利》在首映前就備受各界關注，更被權威影視媒體《好萊塢報導者》首席影評人大衛魯尼列為「本屆威尼斯影展最值得期待的十部電影」，與濱口龍介、大衛芬奇等名導的新作並列。《法拉利》在威尼斯影展首映後，獲得長達七分半鐘的起立鼓掌，也廣獲歐美影視媒體的好評，《綜藝報》形容這是一部「扣人心弦的精湛電影」；《滾石雜誌》認為這部片「快速、猛烈且難以預測」；《indieWire》表示：「崔佛的表演非常出色，即使在緊張的時刻，情感的護欄也始終支撐著。」

為了確保《法拉利》裡賽車場面的聲音接近真實，導演麥可曼恩特地找來許多當年的汽車進行收音，包含英國搖滾樂團「平克佛洛伊德」鼓手尼克梅森（Nick Mason）收藏的一輛古董瑪莎拉蒂。對於這些老車，麥可曼恩表示：「沒有什麼能跟它媲美。它們美麗、帶有威脅性且充滿野性。」

除了亞當崔佛之外，《法拉利》的卡司還有《瘋狂競賽片》奧斯卡獲獎女星潘妮洛普克魯茲，飾演恩佐法拉利的妻子「勞拉法拉利」，《分岐者系列》知名女星雪琳伍德利則飾演恩佐法拉利的情婦「琳娜拉迪」，配樂由《阿姆斯特丹》《蜘蛛人：穿越新宇宙》奧斯卡提名作曲家丹尼爾彭伯頓操刀，攝影艾瑞克梅塞施密特曾執掌過《曼克》《控制》等名片，並以《曼克》拿下奧斯卡最佳攝影，幕前幕後陣容都相當華麗，準備強勢問鼎2024奧斯卡！

'Ferrari' Gets 7 1/2-Minute Standing Ovation At Venice Film Festival World Premiere https://t.co/IyJEnKqC37 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 31, 2023