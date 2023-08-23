李鴻其自編自導自演電影《愛是一把槍》也通過金馬初選。（好威映象提供）

阮經天主演新片《周處除三害》被視為強棒。（一種態度電影股份有限公司提供）

第60屆金馬獎即將開跑，23日金馬執委會陸續通知過初選的電影製作公司，今年逢60周年，應是百花齊放，比較可惜的是金馬得主魏德聖新作《BIG》還在趕後製中，今年來不及報名；金馬常客張作驥新片《優雅的相遇》甚至到上周都還在補拍，最快也要明年才能參加。

而星馬地區一如近年影展新南向趨勢，已有幾部頗具競爭力的新片過初選，像是由王禮霖執導、李心潔監製，吳慷仁、陳澤耀主演的馬來西亞電影《富都青年》順利過初選，該片自2020年金馬創投會議便嶄露頭角，今年更在FIRST靑年電影展、烏迪內遠東國際影展勇奪大獎。

台灣、新加坡、馬來西亞聯合攝製的新片《五月雪》也通過初選，電影由張吉安執導，卡司找來萬芳、鄭人碩，以及馬來西亞演員蔡寶珠、陳俐杏等人，同樣也在2020年金馬創投會議獲獎，更已獲選第80屆威尼斯影展「威尼斯日」單元。

據查，台片過初選的作品有林依晨合體3男神周渝民、阮經天與張孝全主演的《車頂上的玄天上帝》、阮經天跟王淨搭檔的《周處除三害》、邵雨薇新片《惡女》、陳意涵新作《小曉》、九把刀執導的《請問，還有哪裡需要加強》、雄影開幕片《女鬼橋2：怨鬼樓》，還有李鴻其首執導筒、入選威尼斯影展國際影評人周的《愛是一把槍》，以及紀錄片《消失的紫斑蝶》、《撼山河 撼向世界》等作品。