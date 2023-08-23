爭奪美國共和黨總統提名的各參選人將在明天登場的首場初選辯論會大顯身手，但鋒頭最健的，恐怕會是缺席這場辯論會的前總統川普。

法新社報導，再5個月即將展開黨內初選，決定由誰代表共和黨爭奪總統大位。目前來說，川普在草根選民間的支持度穩若泰山，然而多起官司纏身，恐為他重回白宮之路蒙上陰影。

77歲的川普幾乎天天上報，20日更透露自己將跳過23日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的辯論會，避免跟其他民調支持度不高的競爭對手分享鎂光燈。

他計劃於辯論會隔天就最新一樁起訴案至喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）一座監獄報到，這場主動到案的「奇觀」，將確保其他參選人完全無望取得替他們知名度加分的媒體報導。

而舉行辯論會當天晚上，川普則計劃以一場預錄訪談讓自己成為舞台正中央的主角。

川普與保守派福斯新聞頻道（Fox News）前當家主播卡爾森（Tucker Carlson）的這段預錄訪問，將與共和黨初選辯論會同一時間播出。

辯論會主持人、福斯新聞頻道的貝爾（Bret Baier）告訴「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel），川普「種種司法問題正在影響這場選戰」。

「所有參選人無論何時何地都被問到法庭的事，因此，無論他（川普）現身還是缺席，都會是這場辯論會的一部分。」

其他8位取得辯論資格的參選人包括佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）、北達科他州長柏根（Doug Burgum）、前副總統彭斯（Mike Pence）、川普政府時代的聯合國大使海利（Nikki Haley）和南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）等。

而商人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和前新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）將在辯論會中找機會攻擊川普。這兩人在最早舉行初選的愛荷華州和新罕布什爾州中，民調支持度逐步上升，有可能擠下迪尚特的老二位置。

迪尚特日前被問到川普缺席辯論會一事時表示，「大家都該辯論，大家都有責任爭取選民的一票。這個世界沒有人可以不勞而獲，起碼爭奪共和黨總統提名的每個人都不該不勞而獲」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120823