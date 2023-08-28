新竹市政府上周六在天公壇公園舉辦舞台劇，民進黨新竹市立委參選人林志潔發文抱怨，指「再度被阻於門外」，遺憾市府辦活動大小眼，她被要求脫選舉背心才能進入，但其它2位參選人卻可穿背心上台；市府則澄清嚴守行政中立，對競選行為一定一視同仁。

林志潔表示，從參選以來，她一直秉持乾淨公平理性參選的態度，很感謝另兩位參選人，任何場合遇到，大家都是互相招呼，彼此加油。但很遺憾，每次只要是新竹市政府主辦的活動，一定會發生號稱中立但大家暗暗嘆氣的偏頗狀況。

她如果要進場，一定被要求脫掉背心，不會得到任何介紹，但如果有另兩位候選人同時在場，無視她存在的市府則會殷切的介紹兩位候選人，邀請他們上台，理由是其它兩人，1位是現任區域立委，1位是現任不分區立委，當然，兩位也不會被要求脫掉立委的背心。這次又是一樣的狀況，再度被拒於門外。

市府今天上午則是重申，市府對於所有競選行為一視同仁、以禮相待，嚴守行政中立原則，不發文宣、不穿競選背心、不露出號碼，若違反以上情勢將進行勸導。

巿府表示，根據行政中立法第9條第1項規定，公務員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事動用行政資源編印製、散發、張貼圖書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。以及在辦公場所懸掛、張貼、穿戴或標示特定政黨、其他政治團體或公職候選人之旗幟、徽章或服飾。

另針對「另2位候選人可進入」一說，市府說明，因其分別穿著現任的的區域立委及現任的全國不分區立委背心，而非立委參選人背心，並無違法市府的行政中立原則，市府對於無端指控表達遺憾。

市府強調，市府恪守行政中立，對所有參選人一視同仁，即便是沒有公職在身的參選人，在不違反行政中立的前提下，也盡力以禮相待，同為新竹市民爭取最大福利。