美國喬治亞州法院昨晚發布前總統川普在監獄投案拍攝的歷史性檔案照，無論支持他或反對他的陣營，都紛紛把這張照片印在T恤、小玻璃杯、馬克杯及海報上，甚至製成搖頭娃娃。

路透社報導，川普因十多項重罪指控被逮捕，這是他涉嫌試圖推翻2020年總統大選結果所衍生的刑事案件一環。他目前在共和黨2024年總統大選候選人提名競爭中遙遙領先其他人。

司法檔案照裡的川普身穿海軍藍西裝、繫著紅領帶，頭髮閃爍光澤，緊皺雙眉直盯著鏡頭。

川普支持者和競選團隊欣然接受這張檔案照，因為川普主張他所受的指控都是出於政治動機，支持者們也團結力挺川普。

對批評者而言，川普的檔案照則象徵他的一長串法律災難終於有了新進度。

川普的「拯救美國」（Save America）募款委員會正在販售「永不投降！」（NEVER SURRENDER!）系列商品，包括每件34美元（約新台幣1080元）印有川普檔案照的T恤、2個15美元的飲料架、每個25美元的咖啡杯。

川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）也正在推銷「釋放川普」（FREE TRUMP）檔案照系列T恤與海報。

在反對陣營方面，由共和黨人成立的知名反川普組織「林肯計畫」（Lincoln Project）正在販售印有川普檔案照的玻璃小酒杯，杯上還寫著「有種放馬過來」（Fuck Around and Find Out，FAFO），這是川普批評者之間的團結口號。

在洛杉磯，一家無關任何政治活動的T恤專賣店今天下午已開始販售印有川普檔案照的上衣。

喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的消費者巴特勒（CJ Butler）說：「我認為這是美國非常典型的消費主義…嘿，這是川普，他什麼都賣，何不來一件T恤呢？」

部分政治策略家預測，這張照片可能會為川普募得一筆巨款。

愛荷華州共和黨籍總統選戰資深經理科契爾（David Kochel）說：「到頭來，競選團隊要慶祝他因13項刑事指控被起訴一事，這有點悲哀，但我們的政治就是這樣。」（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120826