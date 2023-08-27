高雄鼓山魚市場砸1.6億元改造，開幕營運不到1年，高市議員白喬茵踢爆，本月她去朝聖，只有6個櫃位營業，人潮冷清，攤商都抱怨「生意有夠差」。白喬茵27日更披露，某攤商老闆爆料，「有些店家最近不能開是因為屋頂在整修，因為會漏水……」，她在臉書隔空問趙天麟，「請問這是真的嗎？」

白喬茵27日在臉書表示，趁假日人潮最多的下午又走了一趟1.6億鼓山魚市場，人潮比平日多「一點點點點」。

白喬茵直言，某攤老闆跑出來請我們吃東西，說他們比起其他間攤商生意算不錯的，話鋒一轉竟然爆了個料：「有些店家最近不能開是因為屋頂在整修，因為會漏水……」！白喬茵在臉書「隔空」問趙天麟，「請問這是真的嗎？」

白喬茵日前披露，高市府原預估魚市場每年可吸引300萬人，去年剛開幕時每月維持在30萬到50萬人次參觀，今年5至7月連10萬人都不到！

立委趙天麟反擊，國民黨議員為政治鬥爭，拿高雄深具光榮感且受國際肯定的建設予以打擊，除了遺憾，更凸顯視野狹隘與問政能力不足。

不過白喬茵27日披露，有攤商老闆向她爆料，「有些店家最近不能開是因為屋頂在整修，因為會漏水……」！白喬茵想請問趙天麟，這是真的嗎？