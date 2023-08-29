小薰（左起）、高玉珍、王時思、大慶今一同出席影展記者會。（范揚光攝）

游大慶（大慶）、黃瀞怡（小薰）29日出席「2023世界民族電影節」，擔任影展宣傳大使，許久未見的大慶，因演出魏德聖執導的《賽德克．巴萊》走紅，聊到魏德聖爆出財務糾紛，他表示：「坦白說我拍過《賽德克．巴萊》後，工作都在大陸，最近他有金錢方面的問題，趕緊去處理吧，會有更好的溝通方式，祝他新片上映票房好。」

2023世界民族電影節記者會29日登場，文化部次長王時思（中）與身穿蒙古貴族服飾的宣傳大使游大慶（左）及小薰（右）合影留念。（范揚光攝）

至於拍片是否有遭遇魏德聖欠薪？大慶表示沒有，「魏導在前、中、後期都有分配，基本上該拿的都有拿到，現在只希望他能加油加油再加油！」另他也說疫情前都在大陸工作，曾遭遇墜馬事件，屁股挫傷整個人動不了，連呼吸都會痛，大概痛了2周。

影展即將開幕，小薰提到最想看的片是以色列浪漫喜劇《我就是要結婚！》，讓人猜測是否想與交往多年的男友鄭人碩結婚，她稱自己年輕時也曾想要結婚，但過了30歲心態不一樣，「好奇是什麼樣的信念讓女生一定要結婚？如果對方是豬隊友幹麻要結婚。」至於鄭人碩之前打球受傷險破相，她說其實兩人有一陣子沒見面，是看新聞才知道男友受傷，沒特別去關心，男方去台中拍戲，期間兩人也只碰過幾次面。

「2023世界民族電影節」今年以「穿梭幸福」為主題，共企劃「民族大觀－穿梭幸福」、「自由振翅－人權正發聲」、「奇風藝俗－天靈靈地靈靈」以及「與神同行－心天堂樂園」4大單元，現場文化部政務次長王時思、文化部蒙藏文化中心主任高玉珍亦出席，兩人均對這次影展的19部片、56場放映免費極力推崇，高玉珍尤其推薦描述教宗方濟各出訪53國的閉幕電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》，認為不論信仰，任何人都會被這位仁心智者所感動。