當地民眾說難不成要用抬的把車抬進去公所停。（吳建輝攝）

衛生所表示，去年9月人行道直接畫設在門口跟無障礙坡道前，行動不便的民眾到衛生所來，家屬都要將車停在馬路上讓長輩下車，造成長輩就要多走一段路。（吳建輝攝）

彰化縣議員鄭俊雄26日會同縣府交通處、公所及警局到場會勘，確定要將人行道廢除。（吳建輝攝）

彰化縣田中鎮公所前竟有陷阱人行道，公所廣場前去年增設的人行道，鋪設位置在公所廣場汽機車出入口，導致民眾洽公甚至公所同仁進出公所時，都必需跨越人行道才能進入公所，當地民眾說難不成要用抬的把車抬進去公所停，彰化縣議員鄭俊雄26日會同縣府交通處、公所及警局到場會勘，確定要將人行道廢除。

田中鎮公所去年向營建署爭取經費畫設人行道，不料人行道卻畫設在公所前廣場出入口，就連緊鄰在隔壁的衛生所門口前，也同樣被畫設人行道，許多道衛生所看病的民眾常常被檢舉，讓衛生所電話接不停。

衛生所表示，去年9月人行道直接畫設在門口跟無障礙坡道前，行動不便的民眾到衛生所來，家屬都要將車停在馬路上讓長輩下車，造成長輩就要多走一段路，行動就在不便了，還要多走這段路，停在人行道下車就會被檢舉，真的很困擾。

彰化縣第四選區立委候選人、議員鄭俊雄表示，他認為營建署的細心度不足，這樣的道路設計怎麼可能會審核得過，令人匪以所思，中央為改善行人地獄臭名，在各地建制大量人行道，本應是美事一樁，然而中央卻未實際走訪各地，儼然已造成民眾困擾。

鄭俊雄說，他知道中央美意，但希望中央政策不應矯枉過正，建置人行道能有效提升行人於道路上安全，但人行道建置初衷絕非違規檢舉，因此會同縣府交通處、公所、警局等單位到場會勘，希望能提出改善方案，創造民眾需求及行人安全雙贏局面。

縣府交通處表示，該案爭議有函請交通部協助釐清，不過並未得到回覆，該人行道為公所爭取畫設，現場經交通處、公所、警局等會勘後，釐清相關權責與法令衝突等，決議由公所進行消除，避免民眾跨越人行道受罰。