鬼門關前走一遭 婦人卡聯結車車底 員警救婦人一命

北市大同區民生西路、環河北路17日上午8時許發生驚險一瞬間的畫面，眼尖的大同警分局民生西路派出所警員馬立倫及時救援，攔下連結車駕駛，而遭到「內輪差」捲入車底的婦人慢慢爬出，距離聯結車後輪不到1公尺，奇蹟般撿回一命，一旁民眾見狀，大讚員警反應迅速及時應變。

49歲的吳姓聯結車駕駛，車頭後方拖著平板，欲右轉上環河北路，前往新北市載貨。而56歲婦人緊貼平板右側，不料吳姓駕駛右轉，後方平板隨著內輪差壓往婦人，嚇得婦人跳車逃逸，還好全程都已被路口指揮交通的員警目擊，馬見狀快速奔跑，拍打車頭門板，喝令吳停車，婦人則倒臥在輪胎前。

員警擔心56歲胡姓婦人受傷，關心詢問能否自己爬出，萬一有骨折情形，員警大力將人從輪縫拉出，恐會造成內臟損傷，在確認婦人意識清楚，還能自行爬出，員警立刻通知救護車到場，將婦人載往醫院檢查。員警初判雙方並無違規，但吳姓駕駛2020年2月遭吊銷駕照，現無照駕駛，員警依規定開出罰單。