桃園市國道一號楊梅交流道連結台一線中山北路，車流量大，為改善北出匝道口汽機車混流情形，交通部公路總局請桃園交通局協助增設號誌，分開時相分流，豈料調整後首日，就造成嚴重回堵引發民怨，交通局緊急再次調整為尖峰合併時相、離峰則分開，後續將持續觀察。

市議員李家興、鄭淑方表示，近2天接獲大量民眾陳情，交流道匝道出口號誌無預警調整為與平面道路不同步的時相，許多人都不知情，當地車流量本就多，如今又因此造成嚴重回堵到國道上，上下班時段塞車塞到令人頭痛。

鄭也說，雖調整號誌是改善交通狀況美意，但也建議多加評估現況，並提前與地方說明，台一線直行機車與匝道下來的汽車爭道問題嚴重，經常發生車禍，盼將中山北路一段465巷開闢為機車便道通向裕成路，增加行車安全。

交通局交通工程科長曾啟倫說明，為改善中山北路平面道路與楊梅交流道北出匝道汽機車混流交織狀況，公路總局就中山北路標線進行改善，並請交通局協助新設一組號誌在北出匝道口，將2股車流分開時相進行管制。

曾啟倫表示，24日中午將該路口調整成中山北路平面道路與北上匝道出口號誌分別獨立運作，當天下班尖峰時間造成北出匝道回堵至國一主線。考量北出匝道在上下班尖峰時間車流量較大，已於昨晚將該路口2組號誌調整為「尖峰時段合併時相，離峰時段分開時相」，後續會持續觀察實際車流狀況。