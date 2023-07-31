有強制送醫紀錄的33歲陳姓男子，疑因入監服刑時補助款遭停撥，且陳母未告知下動用他的錢，情緒不穩，今下午4點半直奔桃園市政府頂樓，站立在16樓女兒牆上，路人見狀連忙報警，消防員也出動架設氣墊床和雲梯車，所幸半小時內成功勸退，解除危機，結束驚魂記。

桃園市消防局今下午4點半接獲報案稱桃園市政府後棟16樓頂樓牆邊站立一名男性，三民消防分隊立即出動2輛消防車和1輛救護車到場，桃園警方獲報也到場，男子疑因入監服刑時補助款遭停撥，且陳母未告知下動用他的錢導致情緒不穩。

三民分隊立即架設好氣墊床戒備，警方也持續苦勸交涉，並通知位在中壢的妻子趕抵現場，所幸在大家勸說下，陳男近5點被成功勸下女兒牆，並願意跟社工進一步深談，解除半小時驚魂記。目前社工正在跟他溝通，如有需要部份會全力協助。

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