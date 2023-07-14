貴州省貴陽市中級人民法院14日開庭審理人口販子余華英涉嫌拐賣兒童多案。舉報她的被害人楊妞花與親生姊姊出席旁聽。貴陽市檢察院起訴指出，余華英於1993年以來夥同他人，為謀取非法利益，先後多次拐賣兒童，情節特別嚴重，依法應當以拐賣兒童罪追究刑事責任，建議法庭判處余華英死刑，庭審結束後，審判長宣布休庭，擇期宣判。

大陸紅星新聞報導，14日下午2點左右，楊妞花走出法院，在直播間表示，法庭上，檢方求處死刑，她期盼人口販子能依法受到應得懲罰，告慰父母在天之靈。

楊妞花認為，雖然余華英承認了罪行，但在法庭上沒有表現出懊悔、道歉的態度，沒有認真回答法官的問題，辯稱在拐賣途中沒有打過楊妞花。而當余華英提及販賣了自己的兒子時，淚如雨下。楊妞花說：「（難道）自己的孩子是孩子，別人的孩子不是孩子嗎？」

在法庭上，楊妞花告訴余華英說「是我報的警，我就是那個被你拐走的小孩。」對於民事賠償，楊妞花再次表示，她不是想向人口販子要錢，就是想提出一個人口販子賠不起的數額，讓她受到懲罰。她只期盼，余華英能被判死刑。

楊妞花的姊姊抱著多年前的全家福照片，站在楊妞花身邊哭著說，父母已經去世20多年，自己也一度難以支撐下去，覺得是自己弄丟了妹妹，一直心懷愧疚。

紅星新聞報導，楊妞花委任律師、河北十力律師事務所副主任王文廣稱，檢方起訴認為，余華英涉嫌拐賣兒童多達11人，這11人都已與親人DNA比對成功。余華英犯罪情節「特別嚴重」。依大陸刑法，犯拐賣兒童罪情節特別嚴重的處死刑並沒收全部財產。因此有可能判處極刑。

談及民事求償，王文廣說，楊妞花提出民事賠償880萬餘元人民幣，主要有四部分：造成楊妞花父母雙亡的死亡賠償金和傷殘費、楊妞花被拐26年的賠償金、精神撫慰金、楊妞花多年尋親產生的誤工費等支出。

王文廣指出，人口販子給被害人及家庭造成的巨大損失不可估量。受害方提出民事賠償數額，是想讓被告明白，應該為她的所作所為付出巨大代價。

楊妞花說：「余華英不僅拐賣我們，她連自己的親生兒子都賣。」賺到了錢，嘗到了甜頭，就把這當做賺錢的手段。

澎湃新聞報導，被害人楊妞花1990年生於貴州省畢節縣織金縣。1995年楊妞花5歲，被人口販子拐賣給河北邯鄲某村王某芹，改姓李，準備給她聾啞、單身的兒子當童養媳，為他養老。

楊妞花說，她記得，被拐路上，也許是女孩子「不好賣」，余華英對她很差，多次威嚇她，還用開水燙她的頭。

楊妞花始終知道她是被拐，對家鄉有模糊記憶。成家後，楊妞花努力尋找親生家庭。2013年，楊妞花在大陸全國公安機關DNA資料庫登記。2021年4月29日，她重新采血入庫。同年5月，她透過社交軟體發尋親視訊，被堂妹看到，隨後取得聯繫。在「寶貝回家」志工幫助下、經過DNA比對確認，與家人團聚。

楊妞花尋親成功後得知，她被拐後，父母因過於悲痛，於1997年和1998年相繼離世。姊姊多年來寄人籬下，早早外出打工，但從未放棄尋找妹妹。