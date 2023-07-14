澎湃新聞報導，貴陽市中級法院14日公開開庭審理人口販子余華英涉嫌拐賣兒童多案。旁聽席上，舉報余華英的被害人楊妞花百感交集，余華英2009年前案出獄時，楊妞花還在尋親。「如果（2004年被捕）當時，余華英能把她拐賣的其他孩子供出來，我應該能早點找到我的家人。」時隔多年，楊妞花對余華英的憎恨並沒有絲毫減少。

楊妞花說：「姊姊告訴我，父親在我丟了之後把準備蓋房子的磚都給砸了，房子也不蓋了，到處找我也找不到，就開始借酒澆愁，1997年就去世了。母親精神出了問題，第二年也走了。姊姊成了孤兒，跟隨外婆和舅舅生活幾年之後也出去打工了。我被拐走後還遭到了余華英的虐待。後來小學沒讀完就輟學了。」

楊妞花稱，余華英不僅害得她家破人亡，上次被抓後也未如實供述全部罪行，致使她26年後才尋到親人。

和親人團聚後，楊妞花向邯鄲警方報案，希望警方能抓住人販子。楊妞花說，報案後，邯鄲警方對當年的中間人王某付進行了初查。因不清楚父親當年有沒有在貴陽當地報案，楊妞花又向貴陽警方尋求幫助。最終，貴陽市公安局南明分局於2022年6月6日對楊妞花被拐賣一案立案調查。24天後，余華英在重慶大足落網。

2023年2月，貴陽市南明區檢察院對余華英提起公訴。楊妞花的代理律師王文廣認為，余華英被指控拐賣多名兒童，並間接造成楊妞花父母死亡的後果，屬於情節特別嚴重，可能會被判處無期徒刑甚至死刑，鑒於這種情況，南明區法院應當將案件移送至貴陽市中級法院審理。4月19日，他向南明區法院遞交了案件移送申請書，要求將該案移送貴陽市中院審理。5天後，律師被告知余華英拐賣兒童一案已經由該院退回至南明區檢察院，後期將由南明區檢察院移送至貴陽市檢察院提起公訴。

6月9日，貴陽市檢察院發布消息稱，余華英涉嫌拐賣兒童一案，由貴陽市公安局南明分局偵查終結，經南明區檢察院轉至貴陽市檢察院審查起訴。日前，貴陽市檢察院依法向貴陽市中級法院提起公訴。

7月14日，貴陽市中院公開開庭審理余華英涉嫌拐賣兒童一案。

澎湃新聞報導，余華英的女兒王梅花說，她不會去參加余華英的庭審，不想再提及余華英拐賣兒童一事。

如今，余華英和王某文在大足某村老家，村民們和社區工作人員多多少少都知道余華英和王某文。多位村民稱，他們知道余華英在外面拐賣小孩的事，也知道王某文曾因為偷東西被判刑。王某文目前處於失蹤狀態，他的戶籍已於前幾年被註銷。也有村民稱，王某文還活著，此前他們偶爾在村裡能碰到王某文。余華英被抓前回來看過一次房子，但沒有人跟她打招呼。