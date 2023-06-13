大陸手繪地圖尋親33年被拐案宣判兩被告被判11年和10年。圖為李景偉（右）和尋親志願者甘彪。（極目新聞）

澎湃新聞13 日報導，被拐33年後透過手繪地圖找到母親並起訴拐賣者的李景偉，在等待半年後，迎來法院一審判決結果。雲南省昭通市鹽津縣人民法院13日上午一審宣判，以拐賣人口罪判處被告賀某奎有期徒刑11年、王某元有期徒刑10年；被告賀、王二人各賠償附帶民事訴訟原告李景偉經濟損失5萬元（人民幣，下同）。

鹽津縣人民法院經審理查明，1989年12月5日，被害人李景偉（時年五周歲）在家玩耍時，被賀某奎、王某元二被告誘騙至四川省筠連縣。後被賣至河南省蘭考縣城關鄉。案發後，李景偉親屬尋找未果。2022年1月，通過 DNA比對後，與生母相認團聚。

法院認為，被告賀某奎、王某元以出賣為目的偷盜嬰幼兒，情節嚴重，二被告的行為已構成拐賣人口罪。根據1979年代大陸《刑法》、最高人民法院關於適用大陸《刑事訴訟法》解釋之規定，依法作出判決。

澎湃新聞報導，2021年李景偉（本名黎方富）在看到郭剛堂、孫海洋尋子成功後更堅定了尋親的念頭，僅憑印象花十分鐘畫了一幅老家的手繪圖並發布在網上尋親，以為要用上好幾年，沒想到不久後便找到了雲南昭通疑似生母的資訊。

2021年12月29日認親後，李景偉和母親在河南生活了一陣子，此後辭去廣東的工作，在鄭州一家工地幹活。他說，在他被拐之前，他的堂姊、姑姑也分別於14歲和13歲時被拐，被賣給了大他們二三十歲的「老頭子」，他們的父親也在尋親過程中被打受傷後去世。

李景偉的母親一直沒有放棄過尋找李景偉。她背著李景偉的弟弟去雲南、四川等地找，後來到了河南周口，當時口袋裡沒錢了，就在當地當廚師。

後來，李景偉的母親在河南定居、再婚，她的大女兒、二兒子、二兒媳接連因為意外去世。去年，她11歲的孫子，也因意外身亡。李景偉說，這些遺憾成了母親抹不去的心結。

2022年5月30日，據昭通鹽津鎮牛寨鄉派出所民警介紹，李景偉被拐和其小姑、堂姊被拐是兩起案件，四名涉事嫌疑人被採取刑事強制措施。

2022年12月14日，李景偉被拐賣一案在昭通鹽津縣法院開庭，未當庭宣判。李景偉希望依法追究被告的刑事責任並進行民事賠償。針對兩名嫌疑人，他提出了合計708萬元的索賠。

李景偉提交的刑事附帶民事賠償起訴狀提到，1989 年12月初，賀某奎（另案處理）至鹽津縣牛寨鄉新華村銀廠壩留宿於被害人李景偉的叔叔家，準備將李景偉偷到四川省宜賓市筠連縣以500元賣給王某愉（已死亡）。1989年12月5日，賀某奎見李景偉在家玩耍，便將李景偉誘騙至李景偉家背後的公路邊，被告王某元受王某愉（渝）安排騎自行車到該公路邊，三人共乘一輛自行車到筠連縣，在筠連縣城將李景偉交予王某渝，李景偉後被賣至河南省蘭考縣城關鄉。

「被告王某元無視法紀，夥同他人將年僅5歲的原告李景偉賣與他人，導致了原告與家人分離33年後才得以相認。33年來，原告及親屬相互尋找，從未間斷，經濟上遭受巨大損失，精神上遭受了33年的骨肉分離痛苦。」李景偉方面在起訴狀中寫道。