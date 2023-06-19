大陸電動車市場正在快速成長，先前有報導指出，大陸在東南亞進口電動汽車的市占率，從2019年的25.7％大幅飆升至2021年的46.1％，一舉超越韓國站穩龍頭寶座，媒體人陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中分析，未來大陸勢必會成為電動車大國的關鍵。

陳鳳馨強調，未來大陸勢必會成為電動車大國，雖然電動車在全世界的餅會越來越大，大陸的占比可能會因此縮小，但大陸市場的成長力道很強勁，今年第1季出口量已超越日本，成為全球最大的汽車出口國。

陳鳳馨分析日本電動車面臨的困境，她直指日本能否有足夠份量打造出電動車品牌需要打上大問號，雖然豐田一直在追趕，但因為日本的母市場有限，充電設備也沒有跟上，導致電動車在日本市場的銷售非常有限，反觀大陸電動車產業已彎道超車，在電動車產業扮演非常重要的角色。

但陳鳳馨也提醒，雖然大陸電動車在東南亞、南美、以色列等地闖出好成績，但陸美關係不佳，大陸電動車最大的挫傷點在美國，這也是比亞迪暫時不願進入美國市場的原因，而且要打進歐洲戰國市場同樣不容易，因為歐洲市場競爭很激烈。

電動車產業方面，陳鳳馨則看好該產業未來10年的年複合成長率達21%，至於電動車的關鍵零組件除了電池，她提到車用晶片也扮演非常重要的角色，未來需求量勢必呈倍數成長，這也是德國邀請英特爾、台積電設廠的主因。