新加坡華裔歌手林俊傑擁有溫暖歌喉跟豐富的音樂才華，推出多首膾炙人口的暢銷金曲，更在生涯中拿下2座金曲歌王寶座，後來則轉往大陸發展，在華人圈享譽盛名。近來他出席巴黎時裝周，被捕捉到跟香港男神陳冠希夢幻同框的畫面，二人互動也隨即曝光，讓網友均激動不已。

巴黎時裝周6月21日盛大開幕，現場邀來宋仲基、林柏宏、林俊傑等人，包括陳冠希也在內，兩人因此碰到面，只見陳冠希戴著時尚墨鏡、身穿黑色古巴領襯衫跟同色短褲，至於林俊傑身穿短袖黑Tee配上寬鬆長褲，並在脖子戴上銀色項鍊作為點綴，看起來潮流感十足。

而他們當天的互動也被注意到，可知兩人有說有笑，一見到鏡頭，陳冠希開心比出Pose，隨後與林俊傑相視而笑，接著把手搭在林俊傑肩膀，一同比出C型愛心手勢，難得展現俏皮活潑的一面，畫面曝光後，粉絲紛紛驚呼：「這波好夢幻聯動」、「養眼的同框啊」、「終於等到我的兩個偶像合體，已經期待這一刻很久了。」

儘管兩人並不認識，卻在各自的領域發光發熱，近來林俊傑推出新專輯《重拾快樂》，包下淡水信義線的捷運廣告，他特地前往朝聖，大方地未遮掩臉孔，但周圍的民眾只顧著滑手機，沒注意到男神就在身邊，引來粉絲驚呼：「好羨慕！！為什麼在我回了香港你才回台灣啊」、「可惡，沒遇到」、「好帥好帥哪來的大帥哥。」