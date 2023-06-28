周孝安出席《加油喜事》殺青酒。（TVBS提供

《加油喜事》演員Teddy（左起）、劉育仁、臧芮軒、周孝安、周曉涵、楊晴、鄒承恩、邱子芯暢談殺青後的計畫。（TVBS提供）

周孝安、周曉涵在TVBS《加油喜事》配對演夫妻，兩人27日與陳亞蘭、王彩樺、洪都拉斯、楊晴、鄒承恩、馬國賢、李興文等演員出席殺青酒，離婚後首次面對媒體的周孝安坦言，「這部戲我得到的東西，比我失去的還要多，很多朋友私下都很關心我，只要我一句話就出來陪我」，坦言當時有向無端捲入風波的周曉涵道歉，殺青後又再傳訊說「很不好意思」。

周孝安拍攝過程期間經歷離婚，被問是否拍戲導致離婚？周孝安坦言，「我也想過這個問題，但婚姻有沒有好結果不是因為這部戲，它只是讓我回到原點，沒有好不好或壞不壞。當初接這部戲是為了家庭，現在回到原點，我也認真思考，發現這部戲我得到的東西，比失去的地方還多，尤其有這麼多朋友在我低潮時，私下都很關心我」。

他說，殺青後把該講的、該報恩、該道歉的全部都講一遍，尤其在他需要被關心時，關心他的人，讓他很感動，在需要幫忙、最低潮時，是友情陪伴著他。巧的是，離婚時剛好劇中也在跟周曉涵鬧離婚，「曉涵還開玩笑說我該不會是移情作用吧」，周曉涵爆料：「他哭得很慘！我說『你幹嘛啊』！」他不好意思地說，私下情緒真的沒那麼崩潰、沒那樣哭過，結果戲裡真的哭到不行。

周孝安說，拍戲時拍得沒天沒夜，累到不行，每天起床後又繼續拍，所以很少一人獨處，因為工作忙，時間也就這樣過了，「加上小孩一直都在我身邊，就不會有任何想法，感情方面每個人要的都不一樣，老天給我最好的禮物就是小孩，只要小孩還在身邊，沒什麼過不去了，之前每周兩、三天都在我身邊，沒拍戲後很快就可以每天在一起了」。