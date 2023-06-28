《加油喜事》演員Teddy（左起）、劉育仁、臧芮軒、周孝安、周曉涵、楊晴、鄒承恩、邱子芯暢談殺青後的計畫。（TVBS提供）

李興文（左起）、王彩樺、陳亞蘭、洪都拉斯、馬國賢出席《加油喜事》殺青酒。（TVBS提供）

演藝圈近來掀起一波波「＃Metoo」浪潮，宥勝也被指控性騷擾，周曉涵過去和他合作《機智校園生活》，27日出席《加油喜事》殺青酒時表示和宥勝合作期間，2人有的只是演夫妻該有的自然動作，「他跟我拍戲時是已婚，又是爸爸，身體界線滿清楚，戲裡有多一點劇本沒有的設定，但這是默契培養出來的即興演出，除此之外都沒事，沒有毛手毛腳的踰矩動作。」強調日前她針對「＃MeToo」事件發文，也並非指宥勝。

楊晴和孟耿如私下是閨蜜，孟耿如日前因老公黃子佼被指控性騷崩潰自殘，也辭演新戲全心陪伴另一半，楊晴說心疼孟耿如，有傳簡訊關心，告訴她「我們都在」，雖然對方尚未有回應，但楊晴說：「只是想跟她說我們都在，需要的話可找我們。」

楊晴一談起殺青，開心得嘴角不斷上揚，原來她已安排好下半年旅遊假期，從七月底開始到洛杉磯，將一路玩到年底的法國行，中間只有約莫半個月回台灣，笑說要找他她工作的可以把握那半個月。

周曉涵透露自己有「殺青症候群」，每次一殺青就生病，以前殺青還會發燒，這次是皮膚出狀況，手長了許多疹子，決定好好休息一段時間，再出國旅遊、好好放鬆。旁邊的鄒承恩頻頻點頭，感同身受地說道自己在殺青當天也高燒到39度，幸好很快就康復了。

即將在九月迎接新生兒的準爸爸馬國賢直呼：「太快殺青了，我的奶粉錢啊！」引得現場眾人哈哈大笑。李興文感嘆著跟大家合作，一起拍攝的時光很歡樂，沒想到眨眼間就已經殺青了。

楊晴回憶起拍攝期間最深刻的回憶，就是在武家大家庭永遠不會餓肚子，前輩們總是準備各種美食和零嘴供大家享用。笑說：「剛開拍時我只有47公斤，但拍完戲後增重4公斤。」

因拍攝發展出好交情的「咖啡幫」臧芮軒、劉育仁和Teddy聊起每次收工後約吃飯的趣事，Teddy在群組發言總是被大家忽略，但只要臧芮軒一喊，大家就會紛紛回應。劉育仁和Teddy開玩笑地說道：「就讓我們稱呼妳一聲為老大吧！」

最晚加入拍攝的劉書宏和邱子芯在劇中飾演青梅竹馬的角色，近期終於開始甜蜜的交往，沒想到就迎來殺青，讓邱子芯直呼可惜。劉書宏則被周孝安調侃說：「你是最晚加入的，卻親了最多女生！」劉書宏聽完直說：「我也很意外啦！」